Ripristinare la vecchia viabilità Cerboni presenta una mozione

Una mozione ’urgente’ sul trasporto scolastico a servizio della Cittadella dello Studente. L’ha presentata al Comune Giacomo Cerboni, Consigliere del gruppo Misto di minoranza. "Dopo che con l’avvio dell’anno scolastico 2025-26, gli autobus di At-Autolinee toscane sarebbero stati interdetti all’ingresso all’interno dell’area della Cittadella dello Studente in Grosseto – scrive Cerboni – il Comune e la Provincia, in collaborazione con At e le forze dell’ordine,hanno deciso, in via sperimentale, di non permettere il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente. Decisione che ha come obiettivo la regolamentazione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

