Una delegazione di amministratori dei Comuni colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023 in Romagna, accompagnati dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, ha incontrato ieri a Roma il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sullo stato della ricostruzione post-terremoto. Il capo del dipartimento Casa Italia coordina la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri che opera nelle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo, connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di protezione civile, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripartenza dopo il terremoto. Incontro a Roma per fare il punto