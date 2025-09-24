Ripartenza dopo il terremoto Incontro a Roma per fare il punto

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di amministratori dei Comuni colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023 in Romagna, accompagnati dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, ha incontrato ieri a Roma il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sullo stato della ricostruzione post-terremoto. Il capo del dipartimento Casa Italia coordina la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri che opera nelle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo, connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di protezione civile, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ripartenza dopo il terremoto incontro a roma per fare il punto

© Ilrestodelcarlino.it - Ripartenza dopo il terremoto. Incontro a Roma per fare il punto

In questa notizia si parla di: ripartenza - dopo

Arezzo, problemi alle sale operatorie del San Donato. Oggi la ripartenza dopo il guasto

Pronostici Premier League 30 agosto ore 16:00: ripartenza obbligata dopo il disastro

Dall'Ue in partenza nuovi aiuti all'Afghanistan post-terremoto; Concordia sulla Secchia, dal sisma al concorso per ripartire: dopo piazza Borellini completati i restauri di Palazzo Mari; Gruppi religiosi aiutano nel lungo percorso di ripresa post-terremoto in Afghanistan.

'La ripartenza' lascia Bari dopo le chiavi della città a Francesca Albanese - La manifestazione politica 'La ripartenza' del giornalista Nicola Porro non si terrà più a Bari. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ripartenza Dopo Terremoto Incontro