Ripartenza dopo il terremoto Incontro a Roma per fare il punto
Una delegazione di amministratori dei Comuni colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023 in Romagna, accompagnati dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, ha incontrato ieri a Roma il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sullo stato della ricostruzione post-terremoto. Il capo del dipartimento Casa Italia coordina la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri che opera nelle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo, connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di protezione civile, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ripartenza - dopo
Arezzo, problemi alle sale operatorie del San Donato. Oggi la ripartenza dopo il guasto
Pronostici Premier League 30 agosto ore 16:00: ripartenza obbligata dopo il disastro
Dopo l’estate, settembre segna la ripartenza: lavoro, scuola, impegni… Inizia la giornata con il passo giusto da Angelino, dove la colazione diventa un momento di gusto e convivialità. Per noi la colazione è un rituale che profuma di buono: cappuccino c - facebook.com Vai su Facebook
Dall'Ue in partenza nuovi aiuti all'Afghanistan post-terremoto; Concordia sulla Secchia, dal sisma al concorso per ripartire: dopo piazza Borellini completati i restauri di Palazzo Mari; Gruppi religiosi aiutano nel lungo percorso di ripresa post-terremoto in Afghanistan.
'La ripartenza' lascia Bari dopo le chiavi della città a Francesca Albanese - La manifestazione politica 'La ripartenza' del giornalista Nicola Porro non si terrà più a Bari. Riporta rainews.it