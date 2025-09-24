Riparare e respirare | il metodo della psicologa per essere genitori meno stressati e più presenti

La psicologa e mamma di tre figli Becky Kennedy ha recentemente propost due strategie semplici per aiutare i genitori ad lo stress derivato dalle loro complesse responsabilità educative: “riparare” i conflitti con i figli chiedendo scusa e ritagliarsi ogni giorno dieci minuti per sé stessi. Un approccio che insegna ai bambini il valore della responsabilità e aiuta i genitori a gestire meglio le sfide quotidiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riparare e respirare: il metodo della psicologa per essere genitori meno stressati e più presenti.

