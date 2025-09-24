Matteo Politano ha voluto con forza il rinnovo di contratto con la SSC Napoli: dalla rassegna stampa arrivano ulteriori dettagli e retroscena a riguardo. Matteo Politano si lega ulteriormente al Napoli, con l’intento ben chiaro di divenirne sempre più un simbolo. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale da parte della SSC Napoli, che ha prolungato l’accordo precedentemente in essere fino a giugno 2028. Un premio allo spirito di sacrificio che l’esterno ex Sassuolo e Inter mostra ormai in ogni partita, divenendo di conseguenza un vero e proprio punto fermo nelle scelte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rinnovo Politano, no a due offerte per restare al Napoli: le cifre del nuovo ingaggio