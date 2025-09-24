Rinnovo contratto scuola | nuova bozza Aran il 9 ottobre prossimo incontro
Prosegue la trattativa per il rinnovo contratto scuola 2022-2024. L’Aran ha presentato ai sindacati una nuova bozza di testo che introduce importanti novità. I punti centrali riguardano il lavoro agile e la contrattazione integrativa, con una maggiore autonomia decisionale affidata alle singole istituzioni scolastiche. Prossimo incontro fissato per il 9 ottobre. Rinnovo contratto scuola: lavoro . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Rinnovo contratto scuola, Aran presenta nuova bozza di testo. lavoro agile e contrattazione integrativa tra le novità. Nuova riunione il 9 ottobre; Nuovo Round sul Contratto Scuola 2025: All'Aran si Trattano i 240 Milioni Promessi da Valditara; Contratto scuola, altro incontro all’Aran il 24 settembre: si parlerà dei 240 milioni annunciati da Valditara?.
