Rimini che beffa a Guidonia Decide un rigore nel recupero
Guidonia 1 Rimini 0 GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Malomo, Esempio, Cristini; Zappella, Tessiore (11’ st Mastrantonio), Santoro (27’ st Franchini), Tascone (11’ st Sannipoli), Errico; Bernardotto (22’ st Calì), Spavone (11’ st Zuppel). A disp.: Mastrangelo, Ruggiero; Mule, Marchioro, Russo, Calzone, Stefanelli, Falleni. All.: Ginestra. RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (15’ st Moray), Asmussen (27’ st Mini), De Vitis (15’ st Leoncini), Piccoli, Ferrarini (15’ st Falasco); D’Agostini, Capac (36’ st Rubino). A disp.: Pirini, Gagliano, Fabbri, Petta. All.: D’Alesio. Arbitro: Mattia Nigro di Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
"In partite del genere, in cui crei tanto ma concretizzi poco, c'è sempre il rischio di venire trafitti nel finale ma i ragazzi hanno evitato questa beffa"
