Rimane incastrato sotto l' automobile elitrasportato in ospedale

Un'incidente in un cortile di un'abitazione, a Copparo, nel pomeriggio di martedì 23 settembre ha coinvolto un uomo di 40 anni che si trovava alle prese con la riparazione dell'automobile. Da quanto si apprende, mentre il quarantenne stava sostituendo la marmitta del proprio mezzo, la vettura gli.

Strada Argini, frontale fra due auto nella notte: un 53enne rimane incastrato tra le lamiere

Un gatto randagio rimane incastrato nel tubo di un’abitazione: salvato dai vigili del fuoco \ VIDEO

Martorano, esce di strada con la sua auto, si ribalta e rimane incastrato nell'abitacolo

Violento scontro tra un'auto e una moto a Civitanova: centauro rimane incastrato sotto la macchina, soccorso e portato a Torrette

Sondrio, operaio rimane incastrato in impastatrice: rischia di perdere le braccia

Pauroso schianto: motociclista rimane incastrato sotto un'auto, a Torrette in eliambulanza - 15, in contrada San Savino, un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Violento scontro tra un'auto e una moto a Civitanova: centauro rimane incastrato sotto la macchina, soccorso e portato a Torrette - L'incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 16 in contrada San Savino a Civitanova e ...