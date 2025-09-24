Rihanna e ASAP Rocky si sono sposati | la risposta del rapper alle voci sul matrimonio segreto

ASAP Rocky e Rihanna potrebbero essersi sposati in gran segreto. Il rapper in un'intervista non ha escluso il gossip: "Come fai a sapere che non sono già un marito?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rihanna - asap

Rihanna mostra il pancione e Asap Rocky… svela per sbaglio il sesso del terzo bebè?

Rihanna's Team Italia - facebook.com Vai su Facebook

Rihanna e ASAP Rocky si sono sposati: la risposta del rapper alle voci sul matrimonio segreto; Rihanna e A$AP Rocky: indizio di matrimonio segreto in arrivo; Rihanna e Asap Rocky, ovvero quando l'amicizia diventa amore: tutte le tappe della loro love story.

“Rihanna e ASAP Rocky si sono sposati”: la risposta del rapper alle voci sul matrimonio segreto - Il rapper in un’intervista non ha escluso il gossip: “Come fai a sapere che non sono già un marito? Come scrive fanpage.it

Il segreto della relazione di A$AP Rocky e Rihanna? Separare lavoro e vita privata: «Quello che è davvero figo è creare una famiglia e amarla» - «Quando torni a casa, si tratta di dedicarsi alla famiglia», ha dichiarato il rapper e stilista, in attesa di diventare padre per la terza volta. Si legge su vanityfair.it