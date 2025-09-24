Riforma Consorzi di Bonifica la Filbi Uila all' assessore Sammartino | Non c' è più tempo da perdere

“È significativo che nelle sue prime dichiarazioni dopo il ritorno al Governo regionale l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino abbia ricordato la necessità di arrivare presto e bene alla riforma dei Consorzi di Bonifica, dopo la battuta d’arresto all’Ars. Non c’è più tempo da perdere”. Lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: riforma - consorzi

Riforma dei consorzi di bonifica, la Fai Cisl: "Subito al voto il ddl per stabilizzare gli operai"

Riforma dei Consorzi di bonifica a rilento, Confagricoltura Sicilia: "Ostruzionismo all'Ars inaccettabile"

"Riforma dei consorzi di bonifica necessaria per l’agricoltura e la stabilizzazione dei lavoratori", i sindacati confermano il presidio

SICCITÀ – COLDIRETTI SICILIA: IN ATTESA DELL’ETERNA RIFORMA DEI CONSORZI DI BONIFICA MANCANO ANCHE LE CONSULTE CON I RAPPRESENTANTI DEGLI AGRICOLTORI In alcune zone della Sicilia gli agricoltori non hanno ricevuto nemmen - facebook.com Vai su Facebook

A Paceco, nel Trapanese, stanno per terminare le scorte di acqua per le campagne. A rischio le produzioni locali. Coldiretti chiede la riforma dei consorzi di bonifica. Nel tg delle 14 @TgrRai - X Vai su X

Agricoltura, la Filbi Uila a Sammartino: «Sulla riforma dei Consorzi di Bonifica non c’è p; Consorzi di bonifica e stipendi arretrati, Enzo Savarino (Filbi Uila): «I lavoratori chiedono certezze&; CCNL CONSORZI DI BONIFICA: FAI, FLAI e FILBI APPROVANO PIATTAFORMA PER RINNOVO ECONOMICO 2025-2026.

Consorzi di Bonifica, la Filbi Uila sollecita la riforma: “Significativo impegno dall’assessore Sammartino” - “E’ significativo che nelle sue prime dichiarazioni dopo il ritorno al Governo regionale l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino abbia ricordato la necessità di arrivare presto e bene alla riforma ... Scrive blogsicilia.it

Consorzi di bonifica, Filbi Uila: «Significativa attenzione di Sammartino alla riforma» - Il segretario regionale del sindacato Enzo Savarino sottolinea le prime dichiarazioni del neo assessore regionale ... Come scrive lasicilia.it