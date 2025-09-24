Riflessioni oniriche di Paola Lunghini in mostra a Trieste
Dal 4 al 31 ottobre 2025, presso Florit Arredamenti in via San Francesco 24 a Trieste, sarà visitabile la mostra fotografica “Riflessioni Oniriche” di Paola Lunghini, fotografa che ha saputo trasformare la sua passione in un linguaggio artistico unico e personale. L’inaugurazione si terrà sabato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
