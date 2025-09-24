Rifiuti tariffa puntuale Grandi FdI | Aumenti del 30% alle attività economiche la Giunta torni sui suoi passi

Ravennatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non posso esimermi dal manifestare la profonda insoddisfazione e preoccupazione in merito alla totale assenza di risposte concrete da parte della Giunta, dei tecnici intervenuti, dei rappresentanti di Atresir e di Hera, rispetto all’introduzione della nuova Tariffa Puntuale Tcp 2025 e ai suoi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiuti - tariffa

Tariffa dei rifiuti,. Forlani attacca:: "Sono troppo alte"

Tariffa puntuale sui rifiuti, incontro con i cittadini

Rifiuti, tariffa puntuale. Verlicchi (La Pigna): "Un salasso senza precedenti, mentre il servizio di raccolta peggiora"

Rifiuti, tariffa puntuale. Grandi (FdI): Aumenti del 30% alle attività economiche, la Giunta torni sui suoi passi; La nuova tariffa sui rifiuti. Polemica sugli aumenti per i negozi: C’è chi paga il doppio del 2024; Piacenza: il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti.

rifiuti tariffa puntuale grandiRavenna, nel 2026 nuova tariffa rifiuti a pieno regime. Preoccupazione per le imprese - Se per le bollette domestiche l’importo tra Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) e la vecchia Tari non dovrebbe cambiare granché, per le ... Da corriereromagna.it

Tariffa puntuale: nuovi consigli per le utenze non domestiche - Arrivano nuove precisazioni da parte di Atersir ed Hera sulla nuova tariffa puntuale che dall’anno prossimo entrerà in vigore in maniera effettiva a Ravenna e a Faenza. Si legge su ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Tariffa Puntuale Grandi