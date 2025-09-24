Rifiuti sindacati non convocati Fp Cgil e Uiltrasporti | Comportamento EDA inaccettabile
Tempo di lettura: 2 minuti “Stigmatizziamo con fermezza il comportamento dell’EDA, che ha scelto di ignorare le legittime richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali e, di conseguenza, i diritti dei lavoratori”. – così in una nota Fp Cgil e Uiltrasporti. “Tale atteggiamento, improntato a superficialità e mancanza di rispetto istituzionale, compromette il necessario clima di confronto e collaborazione e ci costringe, nostro malgrado, ad intraprendere tutte le azioni sindacali e istituzionali a tutela delle maestranze. La scelta di non convocare le OO.SS. per affrontare un passaggio fondamentale quale la procedura di gara avviata per la gestione del servizio di trasporto, raccolta e spazzamento rifiuti nella Provincia di Caserta, rappresenta un atto di arroganza poco rassicurante per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
rifiuti - sindacati
