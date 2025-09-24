Rifiuti sindacati non convocati Fp Cgil e Uiltrasporti | Comportamento EDA inaccettabile

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Stigmatizziamo con fermezza il comportamento dell’EDA, che ha scelto di ignorare le legittime richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali e, di conseguenza, i diritti dei lavoratori”.  – così in una nota Fp Cgil e Uiltrasporti.  “Tale atteggiamento, improntato a superficialità e mancanza di rispetto istituzionale, compromette il necessario clima di confronto e collaborazione e ci costringe, nostro malgrado, ad intraprendere tutte le azioni sindacali e istituzionali a tutela delle maestranze. La scelta di non convocare le OO.SS. per affrontare un passaggio fondamentale quale la procedura di gara avviata per la gestione del servizio di trasporto, raccolta e spazzamento rifiuti nella Provincia di Caserta, rappresenta un atto di arroganza poco rassicurante per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rifiuti sindacati non convocati fp cgil e uiltrasporti comportamento eda inaccettabile

© Anteprima24.it - Rifiuti, sindacati non convocati. Fp Cgil e Uiltrasporti: “Comportamento EDA inaccettabile”

In questa notizia si parla di: rifiuti - sindacati

Rifiuti, i sindacati sul mancato passaggio di 15 lavoratori alla Srr: "Pronti ad agire per le vie legali"

Via la clausola per la "privatizzazione" delle società dei rifiuti accordo trovato con i sindacati: stop allo stato di agitazione

Da settembre raccolta dei rifiuti a rischio, la rabbia dei lavoratori:; RIFIUTI: NO A PRIVATIZZAZIONE, LAVORATORI VERSO SCIOPERO, OGGI I SINDACATI IN PREFETTURA L'AQUILA; L’ultimatum della Rsu di Ala: Convocati un’altra volta. Poi lo sciopero dei rifiuti.

rifiuti sindacati convocati fpRifiuti, accordo in Prefettura: Agir ritira la gara a doppio oggetto. La Fp Cgil chiude lo stato di agitazione - Al tavolo di conciliazione della Prefettura dell’Aquila del 17 settembre 2025, presieduto dal Capo di Gabinetto Sergio Di Iorio, è arrivato l’impegno da parte di Agir ... Scrive laquilablog.it

rifiuti sindacati convocati fpRIFIUTI: “NO A PRIVATIZZAZIONE”, LAVORATORI VERSO SCIOPERO, OGGI I SINDACATI IN PREFETTURA L’AQUILA - PESCARA – No alla privatizzazione del servizio rifiuti: i2mila circa lavoratori abruzzesi delle sette aziende pubbliche sono entrati in stato di agitazione e oggi alle ore 11, nel palazzo della prefet ... Come scrive abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Sindacati Convocati Fp