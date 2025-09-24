Rifiuti abbandonati nei parchi I dati dell’indagine Park Litter di Legambiente in azione con Puliamo il Mondo

Di Legambiente I rifiuti abbandonati non risparmiano neanche i parchi urbani. Nel 2025 sono stati 24.260 i rifiuti raccolti e catalogati dai volontari di Legambiente in 49 parchi urbani distribuiti in 20 città italiane. Parliamo di quattro oggetti dispersi ogni metro quadrato monitorato. A farla da padrone i mozziconi di sigaretta, 10.472 quelli raccolti, ma anche i rifiuti in plastica che rappresentano il 64,3% del totale dei rifiuti monitorati. Tra gli altri rifiuti trovati dai volontari non mancano: prodotti in carta e cartoni, 2.659 quelli raccolti, i rifiuti in metallo (2.204), quelli in vetro e ceramica (1.

