Rieti maltrattava la ex e violava costantemente il divieto di avvicinamento | 44enne arrestato
Un cittadino rumeno è stato arrestato a Rieti per aver violato il divieto di avvicinamento dopo episodi di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: rieti - maltrattava
BENNY e CHARLIE sono due inseparabili fratellini di circa 3 anni: tre anni d’inferno, non d’infanzia Nati in una cava di Montopoli di Sabina (Rieti), da una mamma #randagia, quando erano ancora #cuccioli, lei è stata investita: loro si sono fatti coraggio a vic - facebook.com Vai su Facebook
Rieti, maltrattava la ex e violava costantemente il divieto di avvicinamento: 44enne arrestato.
Rieti, aggredisce la ex compagna : arrestato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Rieti, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti, hanno tratto in ... Segnala ilmessaggero.it
Rieti, violenze, minacce e rapina alla ex compagna: arrestato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rieti, nei ... Da ilmessaggero.it