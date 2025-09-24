Ricostruzione nuovi lavori sulla provinciale martoriata dalle frane | interventi per oltre 6 milioni di euro
Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione della Provincia di Ravenna sulle strade provinciali del territorio. Sono stati avviati i lavori, divisi in due distinti interventi, sulla strada provinciale 63 Valletta – Zattaglia, secondo le tempistiche definite con la Struttura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ricostruzione post alluvione, due cantieri per oltre 6 milioni sulla provinciale 63 Valletta-Zattaglia - Proseguono gli interventi della Provincia di Ravenna per la messa in sicurezza e la ricostruzione della viabilità colpita dalle frane causate dalle ... Secondo ravennanotizie.it
