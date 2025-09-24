Ricordi lo Yashin italiano? L’ex Juventus rivela tutto a distanza di anni

Qualcuno lo ricorda come lo Yashin italiano, qualcun altro come Gedeone: l’ex portiere di Napoli e Juventus parla ai microfoni di TvPlay L’ex portiere della Juventus si racconta ai microfoni di TvPlay. In campo e in panchina si è tolto grandissime soddisfazioni. È stato allenato dal mitico Nils Liedholm, che lo considerava addirittura al pari di Lev Yashin. Stiamo parlando di Pietro Carmignani, conosciuto a Napoli come Gedeone. L’estremo difensore è stato per anni il portiere della Juventus, poi si trasferì in azzurro in uno scambio con Dino Zoff. Chiuse alla Fiorentina e al Rhodense. Ma la sua carriera ebbe uno slancio grazie a quell’esperienza con Liedholm al Varese. 🔗 Leggi su Tvplay.it

