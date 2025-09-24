Ricordare Giancarlo Siani significa difendere il diritto di sapere e il dovere di raccontare

Sono passati quarant’anni. Eppure quel volto giovane con il sorriso da ragazzo di periferia e quella macchina crivellata di colpi sotto casa restano impressi come un’istantanea che il tempo non riesce a sbiadire. Giancarlo Siani aveva 26 anni quando fu ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, colpevole di aver raccontato troppo, troppo bene, troppo onestamente. Uno dei tanti giornalisti precari del Mattino, con il vizio della verità. Scriveva articoli lucidi e documentati sul rapporto tra politica, malaffare e criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ricordare Giancarlo Siani significa difendere il diritto di sapere e il dovere di raccontare

