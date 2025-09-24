Riconoscimento dello stato di Palestina | mozione del consigliere Talento

“Nella giornata di ieri ho presentato la mozione consiliare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo ritengo un atto doveroso, per chiunque ricopra un incarico istituzionale a ogni livello, al fine di denunciare, sia sul piano morale che politico, il genocidio in corso a Gaza e per far. 🔗 Leggi su Casertanews.it