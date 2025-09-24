Riconoscimento dello stato di Palestina | mozione del consigliere Talento

“Nella giornata di ieri ho presentato la mozione consiliare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo ritengo un atto doveroso, per chiunque ricopra un incarico istituzionale a ogni livello, al fine di denunciare, sia sul piano morale che politico, il genocidio in corso a Gaza e per far. 🔗 Leggi su Casertanews.it

riconoscimento stato palestina mozioneLongobardi approva la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Comune di Longobardi approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, un segnale di pace e solidarietà verso i civili della Striscia di Gaza. cosenzachannel.it scrive

riconoscimento stato palestina mozionePalestina, la promessa di Marattin: "Voteremo la mozione Meloni" - Anche il Partito liberaldemocratico aderisce alla linea di Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Come scrive iltempo.it

