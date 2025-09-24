Riconoscimenti internazionali ’Il Fiorino’ riconquista la Francia
Dalla quiete dell’Amiata alle luci internazionali del ’Mondial du Fromage’ di Tours, in Francia: ancora una volta ’ Il Fiorino ’ sale sul podio della grande tradizione casearia mondiale. L’azienda di Roccalbegna ha portato a casa ben sette medaglie, su un totale di 56 assegnate all’Italia nella prestigiosa rassegna biennale, che vede sfidarsi i migliori formaggi del pianeta. Un risultato che parla non solo di qualità, ma anche di identità e territorio. Fondata nel 1957 e cresciuta all’ombra del Monte Amiata, ’Il Fiorino’ continua a rappresentare una delle eccellenze più luminose della Maremma agroalimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
