Riconoscere la Palestina senza Hamas | la mossa pragmatica ma subordinata della Meloni

Ilprimatonazionale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 sett – Il premier Giorgia Meloni ha annunciato a New York l’intenzione di presentare in Parlamento una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma subordinandolo a due condizioni: la liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da ogni forma di governo a Gaza. Una posizione che ricalca l’impostazione belga e che tenta di spiazzare l’opposizione, sfidandola su un terreno che finora era stato terreno esclusivo delle sinistre. L’Italia detta le sue condizioni sul riconoscimento della Palestina. L’iniziativa giunge nel momento più delicato: da un lato l’Italia e la Germania restano isolate in Europa di fronte all’ondata di riconoscimenti ufficiali della Palestina, dall’altro l’opinione pubblica interna è scossa dalle immagini di Gaza e dalle accuse di genocidio rivolte a Israele da organismi internazionali e ong. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

