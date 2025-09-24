Richiesta di rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Sanchez | Appropriazione indebita
Nuove grane per il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez. Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per la moglie del premier Begona Gomez con l’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici per scopi privati. Lo riporta El Paìs spiegando che Gomez sarà sottoposta al parere di una giuria popolare. Il presunto reato di malversazione riguarda la nomina dell’assistente della moglie del premier al Palazzo della Moncloa Cristina Alvarez. L’assistente sarebbe stata impiegata in funzioni non strettamente legate a quelle di protocollo, ma avrebbe aiutato Gomez in compiti di segreteria nella sua attività professionale all’Università Complutense di Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
