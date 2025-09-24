Riceve denaro per installazione infissi ma non esegue lavori | arriva la prima condanna
FRANCAVILLA FONTANA – Il Tribunale di Brindisi ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, e 200 euro di multa per il reato contestato, nei confronti di un 46enne di Francavilla Fontana, titolare di una ditta di infissi. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: riceve - denaro
E' in circolazione una nuova truffa su Whatsapp, che sfrutta l’intelligenza artificiale. La frode inizia con una telefonata: la vittima riceve una chiamata da un numero sconosciuto. Una voce femminile, che si presenta come “Flora”, sostiene di avere problemi di lin - facebook.com Vai su Facebook
Riceve denaro per installazione infissi ma non esegue lavori: arriva la prima condanna; Villanova inclusa tra i porti polifunzionali della Regione Puglia - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Giochi 2026, responsabile Cis incontra il commissario Ferrarese - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi.
Installazione doppi infissi - Sì, è possibile beneficiare di detrazioni fiscali per l'installazione di nuovi infissi, anche in assenza di lavori di ristrutturazione. Segnala corriere.it
Installazione nuovi infissi - Preliminarmente, si osserva che in relazione al bonus barriere architettoniche (Bonus 75% previsto dall'art. corriere.it scrive