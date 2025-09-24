Ricerche disperate nei boschi di Medicina | era uscita a funghi ma non è più tornata E’ sparita da giorni

Medicina (Pistoia), 24 settembre 2025 – La speranza, ribadita nelle scorse ore anche dal sindaco di Pescia Riccardo Franchi, è che sia riuscita in qualche modo a trovare riparo da qualche parte, ma più passano i giorni e più che la preoccupazione per le sorti della signora di 75 anni dispersa nei boschi di Medicina cresce. Esce a cercare funghi e non fa rientro a casa. Trovato senza vita un uomo di 65 anni La donna, originaria di San Miniato, viene descritta non soltanto come un’esperta camminatrice, ma anche come una che conosce molto bene quelle zone. Era partita insieme al marito per andare alla ricerca di funghi, ma non si è presentata all’appuntamento che i due si erano dati intorno alle 13 per tornare a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

