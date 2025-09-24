Ricercato dall' Interpol per un tentato omicidio | 27enne arrestato a Cava de' Tirreni
Un cittadino turco di 27 anni, ricercato nel suo Paese per tentato omicidio, è stato arrestato a Cava de’ Tirreni dalla Polizia di Stato. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Salerno con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della Divisione Interpol del Servizio per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
