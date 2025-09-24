Ricci tra sanità e opere | Dimezzo le liste d’attesa E decido sulla terza corsia

GROTTAMMARE (Ascoli) Sala gremita e ovazione all’ingresso del candidato governatore del centrosinistra, Matteo Ricci, e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Al residence ‘Le Terrazze’ di Grottammare si sono rivisti gli storici personaggi della sinistra picena, segno del lavoro fatto da Ricci per ricompattare le fila della coalizione. Tra i presenti, anche i deputati dem Patrizia Prestipino, Claudio Mancini e Augusto Curti, insieme ai due candidati locali, Enrico Piergallini e Margherita Sorge. È andato subito al sodo, Matteo Ricci, evidenziando i punti cardine del programma. "Mancano pochi giorni alla scelta – ha esordito –, da una parte ci sarà la continuità della mediocrità e dall’altra la possibilità di cambiare nella speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

