Ricci tra sanità e opere | Dimezzo le liste d’attesa E decido sulla terza corsia

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROTTAMMARE (Ascoli) Sala gremita e ovazione all’ingresso del candidato governatore del centrosinistra, Matteo Ricci, e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Al residence ‘Le Terrazze’ di Grottammare si sono rivisti gli storici personaggi della sinistra picena, segno del lavoro fatto da Ricci per ricompattare le fila della coalizione. Tra i presenti, anche i deputati dem Patrizia Prestipino, Claudio Mancini e Augusto Curti, insieme ai due candidati locali, Enrico Piergallini e Margherita Sorge. È andato subito al sodo, Matteo Ricci, evidenziando i punti cardine del programma. "Mancano pochi giorni alla scelta – ha esordito –, da una parte ci sarà la continuità della mediocrità e dall’altra la possibilità di cambiare nella speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ricci tra sanit224 e opere dimezzo le liste d8217attesa e decido sulla terza corsia

© Ilrestodelcarlino.it - Ricci tra sanità e opere: "Dimezzo le liste d’attesa. E decido sulla terza corsia"

In questa notizia si parla di: ricci - sanit

Indagine Pesaro 'a Ricci consenso con opere in modo illegittimo' - Oltre all'accusa di corruzione, contestata a 16 dei 24 indagati tra cui l'ex sindaco Matteo Ricci, per il quale è l'unico addebito, nell'indagine della procura di Pesaro su presunti affidamenti ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ricci Sanit224 Opere Dimezzo