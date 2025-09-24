Ricci spunta il messaggio della disperazione | Giro per le tv ma temo che non basti per battere Acquaroli…
A meno di cento ore dal voto per le Regionali nelle Marche, il candidato del Pd, Matteo Ricci clamorosamente in svantaggio nei sondaggi, ha lanciato il suo appello agli elettori di centrosinistra nei suoi canali WhatsApp. Non basta il giro delle 7 chiese televisive: da La7 a SkyTg24, né il fiancheggiamento, come ha riconosciuto candidamente lo stesso Ricci, in un messaggio whatsapp del quale il Secolo è venuto in possesso. Che cosa ha scritto Matteo Ricci ai suo elettori. «Scusate per l’ora ma sono ancora in giro e tra poco sarò da Floris – si legge in un messaggio riservato ai gruppi elettorali dem e firmato dal candidato governatore del Partito democratico – Abbiamo secondo me mobilitato bene in queste settimane l’elettorato di centro sinistra (con Gaza, sanità pubblica, salario minimo ecc) e continueremo fino alla fine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
