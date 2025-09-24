Ricci e Conte al mercato Strette di mano per le foto Poi i cammini si separano
L’incontro di Teano, quello tra Giuseppe Conte leader dei 5 Stelle e Matteo Ricci, candidato alla guida della Regione per il centrosinistra, tra le bancarelle del mercato di San Decenzio. Uno arriva da nord, Ricci, e l’altro, Conte, da sud perché ha dormito a Fano dopo il bagno di folla prima al cinema Politeama e poi in piazza per chi era rimasto fuori. Uno da una parte, Ricci, impegnato nella diretta con la trasmissione "L’aria che tira" guidata da David Parenzo mentre il presidente del Movimento 5 Stelle si è incamminato tra le bancarelle del mercato stringendo mani, parlando con gli ambulanti e facendo selfie con le signore di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
