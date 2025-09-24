Ricatti hard a impiegato infedele delle Poste l' imputato si difende | Non ho preso un soldo

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho mai preso un solo euro da Di Stefano”, così Umberto Nocito, 44enne originario del Messinese, si è difeso questa mattina durante il processo per peculato ed estorsione, sottolineando la sua estraneità ai fatti contestati. Nocito, già in carcere per un’altra vicenda giudiziaria, ha parlato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricatti - hard

Foto hard e ricatti a Tommaso Cocci, candidato di FdI in corsa alle Regionali in Toscana: indaga la Digos

Prato, a che punto sono le indagini sui ricatti con foto hard a Cocci (FdI) e cosa c’entra la massoneria

Ricatti hard a impiegato infedele delle Poste, l'imputato si difende: Non ho preso un soldo.

Cerca Video su questo argomento: Ricatti Hard Impiegato Infedele