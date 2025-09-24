riapre palazzina marfisa la casa della principessa restituita al suo splendore

"Hor chi ritrar lo puote à l’occhio interno?". Chi sarebbe in grado – si chiede Torquato Tasso – di ritrarre Marfisa d’Este? Marfisa: l’ultima donna a resistere alla devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio. Gli altri estensi in fuga verso Modena: lei ancora nella sua dimora, con suo marito, nonostante tutto. In quella Palazzina ereditata dal padre, Francesco d’Este, che ancora oggi si trova alle porte della città. La si incontra sulla destra, venendo da Corso Giovecca e puntando al Castello. Chiusa da quasi tre anni, Palazzina Marfisa d’Este ha riaperto i battenti, dopo importanti interventi di restauro, di consolidamento strutturale e di adeguamento degli impianti, che sono valsi più di 1milione e 170 mila euro, di cui 625mila di fondi comunali e 545mila di contributi regionali (più altri 335mila, circa, per restauro di arredi e opere, realizzazione di strutture allestitive, impianto illuminotecnico e investimenti in accessibilità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

