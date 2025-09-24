Riaperto al pubblico l' ufficio postale di Mezzomerico
Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Mezzomerico.Sono infatti terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione nell'ambito del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
