Via Montemagno è stata riaperta pochi giorni fa al transito dei mezzi pesanti fino a dodici tonnellate, mantenendo il senso unico alternato. Intanto il Comune ha affidato lo studio per la progettazione dell’operazione che dovrà portare alla riapertura completa della strada che era franata dopo l’alluvione del marzo 2025. Tutto, come si ricorderà, è iniziato il 14 marzo scorso, dopo il violento nubifragio che si era abbattuto sul territorio: nelle ore immediatamente successive alla frana, il Comune aveva subito chiuso la strada al transito per consentire di attuare le prime opere di messa in sicurezza di via Montemagno, mediante l’installazione di barriere in cemento tipo new-jersey. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riaperta via Montemagno, per via di Lucciano decisivo ottobre