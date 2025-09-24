Revolution Wind i lavori del parco eolico offshore bloccato da Trump possono riprendere per ora

24 set 2025

Un giudice federale ha stabilito che la Ørsted può riprendere i lavori di Revolution Wind mentre prosegue la causa contro l'ordine di sospensione voluto dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Wired.it

