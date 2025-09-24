Rette da capogiro robotica coding diploma americano | nelle scuole più esclusive di Brescia

Bresciatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Studiare in inglese, progettare robot in laboratorio, imparare i rudimenti dell'intelligenza artificiale già al liceo: a Brescia la scuola privata cambia pelle. Se per anni gli istituti paritari erano visti soprattutto come un'alternativa più piccola e protetta alla scuola pubblica, oggi alcune. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rette - capogiro

Cerca Video su questo argomento: Rette Capogiro Robotica Coding