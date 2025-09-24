Retromarcia in Tesla a Hammamet L' editoriale di Tommaso Cerno

Ad Hammamet non ci arriveranno con un rombo di motore, a portare i garofani sulla tomba di Craxi adesso che sono loro i sostenitori dell'immunità e dei privilegi di quella che chiamavano casta politica. Perché da quando i Fratoiannez viaggiano in Tesla si muovono silenziosi fra le contraddizioni del nostro tempo. Prima contraddizione: accusano la destra di cambiare la giustizia per sfuggire ai giudizi e alle accuse e poi usano l'immunità parlamentare per salvare la poltrona a Ilaria Salis. Anzi inventano l'iper immunità, un salvacondotto per fuggire da un processo già in corso. Non cioè per i reati contestati durante il mandato a Bruxelles ma per quelli precedenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Retromarcia in Tesla a Hammamet. L'editoriale di Tommaso Cerno

