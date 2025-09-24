Rete professioni tecniche firma il manifesto ' Back to nature'

Milano, 24 set. (AdnkronosLabitalia) - La Rete delle professioni tecniche della Lombardia, coordinata dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano, ha sottoscritto il manifesto 'Back to nature', un impegno comune per diffondere la cultura della biofilia come principio guida per professioni, istituzioni e imprese. La biofilia – dal greco 'amore per la vita' – esprime il legame innato dell'essere umano con la natura. Tradotta in chiave contemporanea, diventa un approccio progettuale, sociale ed economico capace di migliorare il benessere delle persone, rafforzare la competitività delle imprese e contribuire a città e territori più resilienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

