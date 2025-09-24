Rete clandestina di 100mila Sim scoperta a New York | i servizi segreti temono un’operazione di spionaggio all’ONU

Panorama.it | 24 set 2025

I Servizi Segreti statunitensi hanno smantellato una vasta rete illegale di apparecchiature di comunicazione nella regione di New York, capace di disattivare le reti cellulari e diffondere milioni di messaggi anonimi, proprio nei giorni in cui oltre cento leader mondiali si riuniscono per l’annuale Assemblea generale delle Nazioni Unite. La notizia è stata diffusa martedì dall’agenzia federale, in un’inchiesta che il New York Times ha definito «tra le più sofisticate mai affrontate sul suolo americano». Secondo quanto riferito, la rete comprendeva oltre 100.000 schede SIM e circa 300 server, in grado di inviare fino a 30 milioni di messaggi di testo al minuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

