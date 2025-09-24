Restyling della stazione e nuova piazza a Cattolica consegna dei lavori prevista a giugno 2026

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina (24 settembre), presso gli uffici comunali, la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, insieme ai tecnici del Comune, hanno incontrato i rappresentanti di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana per fare il punto sullo stato di avanzamento dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: restyling - stazione

Olimpiadi Milano-Cortina. Restyling della stazione soppresse alcune corse

Ascensori e nuove pensiline. Parte il restyling in stazione

Restyling alla stazione di Monza? Dopo neanche un mese la “pavimentazione è già danneggiata”

Restyling della stazione e nuova piazza a Cattolica, consegna dei lavori prevista a giugno 2026; Restyling di piazza Stazione, via ai lavori: più marciapiedi e una ciclostazione, una trentina di posti auto in meno; Rho, via al restyling della stazione : Bosco elettrico da oltre 4 milioni.

Cattolica, lavori per una moderna stazione ferroviaria: il cantiere si concluderà entro giugno - Nel dettaglio l'intervento prevede la riqualificazione dell'edificio principale della stazione, con un ... Riporta altarimini.it

VIDEO - Restyling alla stazione, il sindaco: "Così abbiamo ricucito la zona mare e il centro storico" - Il sindaco Jamil Sadegholvaad in occasione dell'inaugurazione del nuovo sottopasso: "E’ un’opera utile e funzionale alle esigenze della città" ... Scrive riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Restyling Stazione Nuova Piazza