ResilMesh minacce alla sicurezza digitale | finanziamenti a Pmi Mid-cap e Atenei

È ufficialmente aperta la seconda Open Call del progetto europeo ResilMesh, iniziativa finanziata dall’ Unione Europea con l’obiettivo di sviluppare strumenti avanzati di sicurezza informatica e cyber situational awareness per la protezione delle infrastrutture digitali critiche. Il programma selezionerà 5 progetti che riceveranno fino a 72.000 euro di finanziamento, erogati in forma di lump sum seguendo tre fasi di lavoro: Design, Deployment ed Evaluation. Durante i nove mesi di attività (gennaio – settembre 2026), i beneficiari saranno affiancati da un mentore dedicato e parteciperanno a momenti di valutazione e networking organizzati dal consorzio ResilMesh. 🔗 Leggi su Ildenaro.it