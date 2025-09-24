Resident Evil Requiem riceve un nuovo trailer al Capcom Online Program del TGS 2025
Capcom ha sfruttato il palco del Tokyo Game Show 2025 per riportare l’attenzione su Resident Evil Requiem, nuovo capitolo della storica saga horror, con un trailer che approfondisce il ruolo di Grace Ashcroft. La protagonista sarà al centro della trama, costretta a rivivere i fantasmi del proprio passato e a indagare su ciò che è realmente accaduto a Raccoon City. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di scegliere tra visuale in prima o terza persona, permettendo un approccio più personale o più classico all’azione survival. Durante l’evento è stata confermata anche una demo giocabile al TGS 2025, disponibile su PlayStation 5, PC (sia desktop che laptop) e Nintendo Switch 2, un segnale dell’apertura di Capcom verso più piattaforme fin dal lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it
