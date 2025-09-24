Repice | Milan? Non ha incontrato squadre fortissime vedremo con gli scontri diretti

Francesco Repice, noto telecronista, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', ha parlato di Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”

In questa notizia si parla di: repice - milan

Repice contro Milan-Como in Australia: “Scelta sbagliata, crea più problemi che benefici”

Repice sul Milan Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/repice-milan-attendiamo-gli-scontri-diretti-allegri.154578… #Milan #Acmilan #Calcio #News #MilanNapoli - X Vai su X

Un fuoriclasse. #civediamoallaradio #FrancescoRepice #Repice #MilanBologna #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Focus sport. Repice: Napoli da battere, Milan favorito. L'Italia andrà ai Mondiali; Repice: Milan, Allegri si adatta ai suoi calciatori. Roma, il problema è delle punte; Milan cinese, Gandini lascia dopo 22 anni.

Repice: "Milan, Allegri si adatta ai suoi calciatori. Roma, il problema è delle punte" - Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista e voce di Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Repice. Da tuttomercatoweb.com

Repice: “I grandi allenatori fanno la differenza in Serie A. Occhio al Milan” - Fracesco Repice, radiocronista di "Tutto il Calcio minuto per minuto", ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale ... Riporta ilnapolionline.com