Renato Boraso torna libero | revocati gli arresti domiciliari all' ex assessore dopo la condanna per corruzione

Ilgazzettino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Renato Boraso torna in libertà. All'ex assessore di Venezia, che ha recentemente patteggiato una condanna a 3 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Corruzione a Venezia, patteggiamento e risarcimento per l’ex assessore Renato Boraso

