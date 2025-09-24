Regno Unito arrestato un uomo per i cyberattacchi agli aeroporti europei
La polizia britannica ha fermato un uomo nell’ambito dell’inchiesta sui cyberattacchi che nel weekend del 20 e 21 settembre hanno interessato vari aeroporti europei, compreso Heathrow. L’ipotesi principale degli investigatori in Regno Unito, Belgio, Francia e Germania è quella di un’azione di tipo ransomware, riconducibile a criminalità comune con finalità estorsive. L’arresto, eseguito nel West Sussex, riguarda un 40enne sospettato di essere coinvolto nell’attacco che ha colpito i sistemi della Collins Aerospace, società statunitense che fornisce software per check-in e gestione bagagli, con conseguenze a catena e disagi sui voli di diversi scali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
