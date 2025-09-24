Regione Campania Assegni di cura per disabilità gravi e gravissime

la VI Commissione sollecita ancora Governo e Parlamento a intervenire sulle criticità. I Consiglieri regionali Bruna Fiola, Franco Picarone, Roberta Gaeta e Nino Savastano, membri della VI Commissione Consiliare Permanente “ Politiche Sociali “, il 25 luglio scorso, dopo aver promosso una sessione di audizioni per affrontare le gravi problematiche che ostacolano l’erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissime, finanziati attraverso il Fondo Nazionale per le non autosufficienze (L. 2962006, art. 1, comma 1264) ritornano con forza sulla vicenda. All’incontro, cui presero parte amministratori locali, coordinatori degli ambiti sociali, rappresentanti del Terzo Settore, cooperative, associazioni di genitori, consiglieri regionali e l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, emersero con forza denunce unanimi circa criticità non dipendenti da scelte regionali, ma da vincoli e limiti fissati a livello statale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: regione - campania

Formazione Regione Campania, interrogazione di Tommasetti: “Chiarezza sulle troppe criticità della piattaforma SILF”

Coldiretti Campania, integrazione da Regione per gasolio agricolo

Coldiretti Campania: Gasolio agricolo, arriva l’integrazione dalla Regione

Regione Campania. Volano gli stracci tra la consigliera regionale del Pd Bruna Fiola e l'Assessore Regionale Lucia Fortini. #RegioneCampania #pdcampania #giuntaregionale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regione-campania-volano-gli-strac - facebook.com Vai su Facebook

A Napoli gli assegni di cura per i disabili gravissimi sono dimezzati; Consiglio regionale Campania: question time 24 settembre 2025; ASSEGNI DI CURA REGIONALI, DOMANI AUDIZIONE IN COMMISSIONE TRASPARENZA.

Consiglio regionale Campania: question time 24 settembre 2025 - Lo stato di attuazione dei progetti DAMA per disabili e la revisione dei criteri di valutazione per gli assegni di cura sono i temi che verranno discussi Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa d ... Secondo expartibus.it

Basilicata, oltre 50 persone con Sla sono da maggio senza l’assegno di cura mensile: “Fallimento politico” - L'associazione Aisla denuncia l'interruzione dei fondi regionali per i pazienti con sclerosi laterale amiotrofica ... Si legge su ilfattoquotidiano.it