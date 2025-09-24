Regione azzerato il disavanzo | E' un risultato straordinario la Sicilia ora ha i conti in regola

Giro di boa per le finanze siciliane. Azzerato il disavanzo. L'annuncio lo dà il presidente della Regione, Renato Schifani, reduce dalla riunione di Giunta, parlando di "risultato straordinario". E per la prima volta, registra un avanzo di amministrazione positivo pari a 2,15 miliardi di euro. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

