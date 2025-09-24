Regione azzerato il disavanzo | E' un risultato straordinario la Sicilia ora ha i conti in regola

Palermotoday.it | 24 set 2025

Giro di boa per le finanze siciliane. Azzerato il disavanzo. L'annuncio lo dà il presidente della Regione, Renato Schifani, reduce dalla riunione di Giunta, parlando di "risultato straordinario". E per la prima volta, registra un avanzo di amministrazione positivo pari a 2,15 miliardi di euro. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Regione, azzerato il disavanzo: E' un risultato straordinario, la Sicilia ora ha i conti in regola; Schifani “Abbiamo azzerato il disavanzo, abbiamo avanzo di oltre 2 miliardi. E’ un risultato straordinario” / Video; Stop al deficit di bilancio, la Regione ha un avanzo di 2,15 miliardi di euro.

regione azzerato disavanzo risultatoSchifani “Abbiamo azzerato il disavanzo, abbiamo avanzo di oltre 2 miliardi. E’ un risultato straordinario” - Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione de ... Da msn.com

regione azzerato disavanzo risultatoRegione, addio deficit: il bilancio ora è in avanzo di due miliardi - L’ultima quota per il ripiano del disavanzo è di 900 milioni di euro e sarà infatti colmata con il prossimo appostamento di bilancio. livesicilia.it scrive

