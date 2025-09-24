Regionali Zaia ci mette la faccia | maxi manifesti in tutte le province

Agli elettori che avevano paura della scomparsa di Luca Zaia dalla scena politica, il presidente della giunta regionale del Veneto risponde con un manifesto di sei metri per tre, apparso martedì in contemporanea in tutte le province venete. “Veneto, sempre! L’impegno continua”: la scritta fa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

