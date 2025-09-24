Regionali Toscana 2025 nuovo sondaggio | Giani bis 57,5% Tomasi 40,5% Antonella Bundu 2%

Elezioni regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, vola nei sondaggi Eugenio Giani, centrosinistra, rispetto ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e ad Antonella Bundu, Toscana Rossa. Secondo l’ultimo sondaggio Emg Different per Toscana Tv, il presidente Regione Toscana uscente in corsa per il Giani bis nelle intenzioni di voto ottiene il 57,5%. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore toscano FdI, riceve intenzioni di voto pari al 40,5%. Alessandro Tomasi (Foto Fb Alessandro Tomasi) Antonella Bundu con il 2% sarebbe distante dalla soglia di sbarramento per l’ingresso in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

