Regionali Marche Salvini | 5 miliardi di cantieri aperti nella Regione

"Questa è una ferrovia che ha 150 anni, fu fatta dallo stato della Chiesa a fine Ottocento. Adesso per andare da Ancona a Roma in treno ci si mette più di 3 ore e mezza, se va bene. A lavori ultimati si guadagnerà più di un'ora. Cambia la vita per i territori ". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere ferroviario della Galleria Rossa tra Serra San Quirico e Genga (Ancona). Sul forte turismo e pendolari ha sottolineato: "Qua ci sono anche le Grotte di Frasassi, arrivano migliaia di turisti. Penso ai marchigiani, ai pendolari, ai lavoratori e agli studenti, metterci un'ora e un quarto di meno, da Roma ad Ancona, è qualcosa di importante se aggiungiamo i lavori sulla statale, anche qua fermi da anni che sono ripartiti e chiuderanno entro il 2026 – ha aggiunto il leader della Lega -.

