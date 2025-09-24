Regionali Marche Salvini | 5 miliardi di cantieri aperti nella Regione
“Questa è una ferrovia che ha 150 anni, fu fatta dallo stato della Chiesa a fine Ottocento. Adesso per andare da Ancona a Roma in treno ci si mette più di 3 ore e mezza, se va bene. A lavori ultimati si guadagnerà più di un’ora. Cambia la vita per i territori “. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere ferroviario della Galleria Rossa tra Serra San Quirico e Genga (Ancona). Sul forte turismo e pendolari ha sottolineato: “Qua ci sono anche le Grotte di Frasassi, arrivano migliaia di turisti. Penso ai marchigiani, ai pendolari, ai lavoratori e agli studenti, metterci un’ora e un quarto di meno, da Roma ad Ancona, è qualcosa di importante se aggiungiamo i lavori sulla statale, anche qua fermi da anni che sono ripartiti e chiuderanno entro il 2026 – ha aggiunto il leader della Lega -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
? Elezioni regionali Marche: Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) attacca Matteo Ricci a pochi giorni dal voto. ? «Ogni giorno Ricci parla di comizi d’amore, ma non chiarisce se resterà in Consiglio regionale qualunque sia l’esito delle urne. Un leader deve ass - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, Meloni tira la volata ad Acquaroli: "Contro di me business dell'Odio" - X Vai su X
Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini - I dati alla vigilia del voto nelle Marche; Pesaro, viale Trieste come Palazzo Chigi: da Salvini a Giorgetti, arrivano 5 ministri. Zona mare blindata; Matteo Salvini all'Interporto delle Marche: Nella regione 5 miliardi di euro di investimenti per le infrastrutture.
Sfida all’ultimo voto nelle Marche, scontro a distanza Salvini-Conte: la partita si gioca sugli indecisi - Regionali nelle Marche, confronto a distanza tra Salvini e Conte: sfida aperta e ultimi giorni decisivi per conquistare gli indecisi. Si legge su tag24.it
Elezioni Marche 2025, Salvini: "Abbiamo lavorato 5 anni, marchigiani non sono cavie" - "È un voto dei marchigiani, Schlein e Conte usano le Marche come laboratorio politico per dare una spallata al governo così ... Lo riporta msn.com