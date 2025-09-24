Regionali l' invito di Leone ai candidati | La scuola merita molto di più di come è conciata ora

"Siamo in piena campagna elettorale e finora non si è sentito parlare quasi per niente di scuola nella stragrande maggioranza dei dibattiti politici, come se il mondo dei ragazzi e dei giovani non esistesse e come se l’istruzione e la cultura, con la promessa di cittadinanza alle nuove. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - invito

Elezioni regionali, l'invito dei vescovi calabresi: "Non c’è bene comune senza partecipazione"

Come candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con la lista "Occhiuto Presidente", sarò ospite della tribuna elettorale del programma televisivo "La Cittadella" di Ten, canale 12 del digitale terrestre Calabria, condotto dal direttore Attilio Sabato. Vi invito - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, l'invito di Leone ai candidati: La scuola merita molto di più di come è conciata ora; Regionali, monsignor Maniago: «Candidati guardino al bene comune di questa terra, ma prima i calabresi vadano a votare» ·; Unical, c’è un altro candidato per il dopo-Leone. Franco Rubino scende in campo: «È il cuore a chiedermelo» ·.

Elezioni Regionali 2025, chi sono i candidati/ Patto Pd-M5s Toscana: caos Puglia-Calabria. Cdx verso vertice - Chi sono i candidati e dove si vota alle Elezioni Regionali 2025: il punto su Centrodestra e campo largo, i casi spinodi in Campania, Puglia e Calabria La lunga rincorsa verso le Elezioni Regionali ... Come scrive ilsussidiario.net

Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto - Nelle prossime settimane (e mesi) si torna alle urne in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Si legge su tg24.sky.it