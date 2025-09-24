Regionali in Puglia stabilite le date del voto | alle urne con Veneto e Campania

BARILECCE – Le date erano note ma finora solo ipotetiche: da questa mattina, invece, è ufficiale che la Puglia andrà al voto per il rinnovo delle cariche regionali e l’elezione del nuovo presidente i prossimi 23 e 24 novembre, in un appuntamento che sarà un vero e proprio election day perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Elezioni regionali in Puglia, indette per il 23 e il 24 novembre - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato i decreti che indicono le consultazioni per l'elezione ... Come scrive notizie.tiscali.it

Regionali, c’è l’ufficialità delle date: si vota il 23 e 24 novembre - Come già annunciato, si terranno il 23 ed il 24 novembre prossimi le elezioni regionali in Puglia. Riporta msn.com