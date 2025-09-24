Regionali Il candidato dei 5 Stelle Pierazzi interviene sul tema sicurezza

Arezzo, 24 settembre 2025 – "La sicurezza non si garantisce solo con pattuglie e controlli, ma con politiche capaci di rendere le città vive, inclusive e partecipate”. Con queste parole il candidato al consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Tommaso Pierazzi, attacca le amministrazioni comunali guidate dal centrodestra ad Arezzo e Montevarchi, accusandole di non saper affrontare in maniera efficace un tema che resta tra le principali preoccupazioni dei cittadini. Secondo Pierazzi, i fatti parlano da soli: “aree di spaccio, episodi di violenza in pieno giorno, spranghe e bastoni impugnati nel cuore delle città non sono più eccezioni, ma sintomi di un disagio crescente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali. Il candidato dei 5 Stelle Pierazzi interviene sul tema sicurezza

In questa notizia si parla di: regionali - candidato

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti

? ELEZIONI REGIONALI, INTERVISTA AL CANDIDATO CONSIGLIERE MATTEO ZOPPINI DI FRATELLI D’ITALIA. Intervista al candidato al collegio Firenze 2, attuale consigliere di Voltiamo Pagina Impruneta, in vista del voto del 12-13 ottobre. Ricordiamo - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, Salvini: «Il candidato dopo Pontida». L'eurodeputata Donazzan: «Io li batterei tutti» - X Vai su X

Regionali. Il candidato dei 5 Stelle Pierazzi interviene sul tema sicurezza; Elezioni regionali Toscana 2025: votazione lista di candidati; Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto.

Elezioni Regionali, Fico è il candidato del centrosinistra in Campania. Conte: “c’è grande entusiasmo” - “Se il centrosinistra dovesse vincere in tutte le Regioni del Sud sarebbe un fortissimo segnale politico per il Governo e a Roma difficilmente potrebbero sottovalutarlo”. Da strettoweb.com

Roberto Grandis, valdarnese, candidato con il Movimento 5 Stelle alle regionali. “In coalizione solo sulla base dell’accordo” - C’è anche Roberto Grandis, esponente valdarnese del Movimento 5 Stelle, fra i candidati alle elezioni regionali di ottobre. Scrive valdarnopost.it